Пиджак дороже юбки на 60%.На сколько % юбка дешевле пиджака?
Математика
Пиджак дороже юбки на 60%.На сколько % юбка дешевле пиджака?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 60%потому что юбка 100%,а пиджак значит 160% 160-100=60%
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