Составьте с данными словосочетаниями предложения. обозначьте условия выбора орф??граммы. укажите падеж неопределённых местоимений. за (не) сколько дней, у (не) которых друзей, позвонил (не) кто, (не) что странное, (кое) кому бы...
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Составьте с данными словосочетаниями предложения. обозначьте условия выбора орф??граммы. укажите падеж неопределённых местоимений. за (не) сколько дней, у (не) которых друзей, позвонил (не) кто, (не) что странное, (кое) кому было трудно, скажет ( кто) нибудь, помочь ( чем) нибудь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. За несколько дней я узнал многое. Некоторых друзей я не позвал гулять. Позвонил некто и представился начальником офиса. Нечто (имен.) странное происходило весь день. ( НЕ пишется слитно) 2. Кое-кому (дат.) было трудно говорить, писать, ходить. Скажет кто-нибудь (имен.), что случилось? Может я могу помочь чем-нибудь (твор.). (пишутся через дефис)
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