Составьте с данными словосочетаниями предложения. обозначьте условия выбора орф??граммы. укажите падеж неопределённых местоимений. за (не) сколько дней, у (не) которых друзей, позвонил (не) кто, (не) что странное, (кое) кому бы...

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Составьте с данными словосочетаниями предложения. обозначьте условия выбора орф??граммы. укажите падеж неопределённых местоимений. за (не) сколько дней, у (не) которых друзей, позвонил (не) кто, (не) что странное, (кое) кому было трудно, скажет ( кто) нибудь, помочь ( чем) нибудь.

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