Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).

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Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).

Автор: Гость