Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).
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Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшее время, действие уже закончилось
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