Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).

Русский язык
Пожалуйста напишите сейчас! У слова допела и одела какое время?(прошедшее,настоя??ее,будущее).
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прошедшее время, действие уже закончилось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Назовите два похожих признака человеческого и конного скелета
Ответить
Математика
Лиловый цвет при сушке терять 37/50 своей массы.Сколько надо взять липового цвета , чтобы получить 26кг сушеного?
Ответить
Алгебра
Срочно нужно кто может решить помогите пожалуйста у меня осталось 10 мин, итак sin 13°• cos 17° + cos 13°• sin 17°
Ответить
Литература
Как можно по другому назвать раздел литературного чтения жили-были буквы, 1 класс
Ответить
Русский язык
Смысл первый шаг все определяет
Ответить