Пожалуйста напишите сочинение на тему "Зима"

Русский язык
Пожалуйста напишите сочинение на тему "Зима"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая прекрасная пора — зима! Закружило, завьюжило. Морозы сковали водоёмы. Застыли берёзы в белоснежной бахроме, поблёскивают мохнатые шапки на соснах, искрятся припорошенные снегом шишки на ветвях елей. Кругом студёная тишь. Кусается морозный воздух. Снежный покров надёжно укрыл землю. Выходишь из елового сумрака — дух захватывает: такое сияние снега, неба, солнца! Просто чудо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите пример плизз :С 1 1/1-17/1
Ответить
Английский язык
Ask and answer questions about the food in the fridges
Ответить
Русский язык
Помогите мне пожалуйсто с упражнением 166 1.2.3. задание 4 не надо.Можно побыстрее мне срочно!
Ответить
Русский язык
Сочинение как опадают листья
Ответить
Математика
ЗАПИШИ ФОРМУЛУ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКО ЕСЛИ ДЕЛИМОЕ 5683 ДЕЛИТЕЛЬ Y НЕПОЛНОЕ ЧАСТНОЕ 149 А ОСТАТОК F НАЙДИ Y ЕСЛИ F21
Ответить