ЗАПИШИ ФОРМУЛУ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКО ЕСЛИ ДЕЛИМОЕ 5683 ДЕЛИТЕЛЬ Y НЕПОЛНОЕ ЧАСТНОЕ 149 А ОСТАТОК F НАЙДИ Y ЕСЛИ F21

Математика
ЗАПИШИ ФОРМУЛУ ДЕЛЕНИЯ С ОСТАТКО ЕСЛИ ДЕЛИМОЕ 5683 ДЕЛИТЕЛЬ Y НЕПОЛНОЕ ЧАСТНОЕ 149 А ОСТАТОК F НАЙДИ Y ЕСЛИ F21
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5683-F):Y=149 теперь вместо F подставляем 21 и решаем: (5683-21):Y=149 5662:Y=149 Y=5662:149 Y=38
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