Помогите пожалуйста перевести диалог на казахский язык: -Привет Аня! - Привет Полина! - Куда ты идёшь? - Я иду в кино. - На какое кино ты идешь? - На фильм "Аватар" - Это хорошее кино, я его уже смотрела. - Надеюс...
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста перевести диалог на казахский язык: -Привет Аня! - Привет Полина! - Куда ты идёшь? - Я иду в кино. - На какое кино ты идешь? - На фильм "Аватар" - Это хорошее кино, я его уже смотрела. - Надеюсь мне понравится. - Удачи, пока. - Пока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сəлем Аня сəлем Полина қайда бара жатырсың киноға бара жатырмын қандай киноға барасың "аватар "деген адемі кино мен көргенмін маған ұнайды деп үміттенемін сəттілік сау бол сау бол.
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