Помогите пожалуйста перевести диалог на казахский язык: -Привет Аня! - Привет Полина! - Куда ты идёшь? - Я иду в кино. - На какое кино ты идешь? - На фильм "Аватар" - Это хорошее кино, я его уже смотрела. - Надеюс...

Қазақ тiлi

Помогите пожалуйста перевести диалог на казахский язык: -Привет Аня! - Привет Полина! - Куда ты идёшь? - Я иду в кино. - На какое кино ты идешь? - На фильм "Аватар" - Это хорошее кино, я его уже смотрела. - Надеюсь мне понравится. - Удачи, пока. - Пока

Автор: Гость