СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ,ДЛИНА КОТОРОГО РАВНА 14 м ,а ширена 8м,разделили на раздевалку и помещение для занятий.Площадь раздеалки 24 квадратных метров.Найди площадь помещения для занятий
Математика
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ,ДЛИНА КОТОРОГО РАВНА 14 м ,а ширена 8м,разделили на раздевалку и помещение для занятий.Площадь раздеалки 24 квадратных метров.Найди площадь помещения для занятий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14*8=112м - весь зал 112-24=88 Ответ: 88 метрам ровняется площадь помещения для занятий.
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