СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ,ДЛИНА КОТОРОГО РАВНА 14 м ,а ширена 8м,разделили на раздевалку и помещение для занятий.Площадь раздеалки 24 квадратных метров.Найди площадь помещения для занятий

Математика

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ,ДЛИНА КОТОРОГО РАВНА 14 м ,а ширена 8м,разделили на раздевалку и помещение для занятий.Площадь раздеалки 24 квадратных метров.Найди площадь помещения для занятий

Автор: Гость