ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ. Желательно без ошибок и не с переводчика. За ранее спасибо. Меня назвали Миланой. Это имя имеет славянское происхождение, означает "милая". Люди названные этим именем сильные и трудолюбивые....

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ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ. Желательно без ошибок и не с переводчика. За ранее спасибо. Меня назвали Миланой. Это имя имеет славянское происхождение, означает "милая". Люди названные этим именем сильные и трудолюбивые. Я тоже сильная личность, достигаю своих целей и люблю над чем-то потрудиться. Еще маме нравилось это имя поэтому меня так назвали.

Автор: Гость