ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ. Желательно без ошибок и не с переводчика. За ранее спасибо. Меня назвали Миланой. Это имя имеет славянское происхождение, означает "милая". Люди названные этим именем сильные и трудолюбивые....
Қазақ тiлi
ПЕРЕВЕДИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА КАЗАХСКИЙ. Желательно без ошибок и не с переводчика. За ранее спасибо. Меня назвали Миланой. Это имя имеет славянское происхождение, означает "милая". Люди названные этим именем сильные и трудолюбивые. Я тоже сильная личность, достигаю своих целей и люблю над чем-то потрудиться. Еще маме нравилось это имя поэтому меня так назвали.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің атымды Милана деп қойды. Бұл есім славян тілінен шыққан және ол "сүйкімді" дегенді білдіреді. Бұл есімді адамдар күші көп және еңбекқор болып келеді. Менің де күшім көп, мақсаттарыма жете білемін және қандай да бір жұмыс істегенді жаным сүйеді. Тағы да бұл есім анама ұнады , сосын менің атымды сөйтіп қойды.
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