Найдите значения выражений используя таблицу квадратов а)3*(14во 2 степени +44) б) 5*18 во 2 степени -105
Математика
Найдите значения выражений используя таблицу квадратов а)3*(14во 2 степени +44) б) 5*18 во 2 степени -105
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3*(14²+44)=3*(196+44)=3*240=720. 14²=196. б) 5*18²-105=5*324-105=1620-105=1515. 18²=324.
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