Доклад о филиппе 4 красивом 6 класс

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В 1285 году на французский престол взошел Филипп IV из рода Капетингов, прозванный Красивым. У него были и другие прозвища: Король-Фальшивомонетчик, Железный Король. Царствование Филиппа IV, по мнению историка Ренана, в наибольшей степени определило развитие Франции в течение пяти последующих столетий, со всеми присущими достоинствами и недостатками. Деятельный поборник нововведений, Филипп сыграл существенную роль в превращении Франции в современное государство. Филипп Красивый был первым монархом, привлекшим людей неблагородного происхождения к управлению государством. Окружив себя такими советниками, как Пьер Флот, Гийом Ногарэ и Пьер Дюбуа - людьми, целью которых было усиление и централизация королевской власти, Филипп заложил основы абсолютной монархии. Филипп методично расширял территорию королевства. Для оправдания захвата земель, он использовал нормы феодального права, пользуясь своим положением повелителя всей Франции. В 1294-1303 ему почти удалось завоевать Гасконь, владение английского короля Эдуарда I. Филипп намеревался прибрать к рукам богатое графство Фландрию, и даже какое-то время удерживал его. Однако в 1302 г. фламандцы в битве при Куртре разгромили французскую армию. Таким образом, в Средние века Фландрия так и не вошла в состав Франции. Однако на юго-востоке Филиппу удалось приобрести земли вокруг городов Лион и Тулуза. Филипп ограничил участие пап в управлении французской церковью и отклонил требование папы о том, чтобы духовенство облагалось налогами только с папского согласия. Филипп игнорировал буллы Бонифация VIII, утверждавшие превосходство церкви и папы над королями. В борьбе с церковью король решил опереться на формирующуюся нацию и в апреле 1302 созвал впервые в истории Франции Генеральные Штаты, традиционно рассматриваемые как национальное собрание, состоявшее из представителей нескольких сословий (духовенство, феодалы и горожане) . Духовенство, которое отказывалось выплачивать королю налоги, он объявлял вне закона и разрешил своим сторонникам захватить папу Бонифация в качестве заложника в итальянском городке Ананьи. Этот поступок привел к скорой кончине пожилого папы. Затем Филипп обеспечил избрание на папский престол французского прелата, повелел ему остаться во Франции и поселиться в городе Авиньоне. Здесь папы пребывали на протяжении большей части 14 в. как настоящие марионетки французских королей. Чтобы упрочить свое финансовое положение, Филипп выдвинул мнимые обвинения в ереси против старинного рыцарского ордена крестоносцев - тамплиеров. Несметные богатства и золото тамплиеров не давали покоя французскому монарху. Он решил присвоить богатства ордена и таким образом ликвидировать долги монархии. Созванные в 1308 г. Генеральные Штаты одобрили действия короля, а папа Климент V в 1311 под давлением Франции запретил орден. Судилища, пытки и преследования продолжались в течение 7 лет, тамплиеры были разорены, а их имущество отошло к короне. В марте 1314 г. были сожжены высшие сановники ордена, в том числе великий магистр Жак де Моле, который перед смертью проклял короля и посулил ему скорую смерть. В ноябре Филипп Красивый умер, и молва приписала его смерть проклятию Жака де Моле. Эпоха Филиппа Красивого стала поворотным моментом в истории Франции. Филипп расширил королевские владения, подчинил себе церковь и феодалов, ввел королевские суды и римское право.