Обладает ли умножения сочетательным свойством сформулируйте это свойство Сравните свою формулировку с проведённой в учебнике
Математика
Обладает ли умножения сочетательным свойством сформулируйте это свойство Сравните свою формулировку с проведённой в учебнике
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение обладает сочетательным свойством. Чтобы произведение двух чисел умножить на третье число, можно первое число умножить на произведение второго и третьего чисел. Для любых чисел a, b и с верно равенство: (a*b)*c=a*(b*c)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Помогите пожалуйста! 1. He____________________win. He always does. a) is going to b) will 2. The train is leaving in ten minutes. I'm afr...
Биология
Математика