Обладает ли умножения сочетательным свойством сформулируйте это свойство Сравните свою формулировку с проведённой в учебнике

Математика
Обладает ли умножения сочетательным свойством сформулируйте это свойство Сравните свою формулировку с проведённой в учебнике
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножение обладает сочетательным свойством. Чтобы произведение двух чисел умножить на третье число, можно первое число умножить на произведение второго и третьего чисел. Для любых чисел a, b и с верно равенство: (a*b)*c=a*(b*c)
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