Построить график уравнения x^2+y^2-6x+2y=6

Алгебра
Построить график уравнения x^2+y^2-6x+2y=6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+2y-6x+2y=6 4y=4x+6 2y=2x+3 y=x+1.5 Подставляешь значения x и по формуле находишь у Потом отмечаешь точки и соединяешь их Это будет прямая, проходящая через 0
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