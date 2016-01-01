Решите задачу один один мотоциклист догоняет другого сейчас расстояние между ними 24км с какой скоростью должен ехать второй мотоцикле чтобы через 20 минут догнать первого который две двигается со скоростью 45 км в час
Математика
Решите задачу один один мотоциклист догоняет другого сейчас расстояние между ними 24км с какой скоростью должен ехать второй мотоцикле чтобы через 20 минут догнать первого который две двигается со скоростью 45 км в час
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км - скорость ІІ мотоциклиста 20мин=1/3час (х-45)км/ч - скорость сближения (х-45)*1/3=24 х-45=24:1/3 х-45=72 х=72+45 х=117(км/час) - скорость ІІ мотоциклиста
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