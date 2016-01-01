Решите задачу один один мотоциклист догоняет другого сейчас расстояние между ними 24км с какой скоростью должен ехать второй мотоцикле чтобы через 20 минут догнать первого который две двигается со скоростью 45 км в час

Математика

Решите задачу один один мотоциклист догоняет другого сейчас расстояние между ними 24км с какой скоростью должен ехать второй мотоцикле чтобы через 20 минут догнать первого который две двигается со скоростью 45 км в час

Автор: Гость