Акционеру А принадлежит 70% акций предприятия, а акционеру Б - остальные акции. Прибыль предприятия за год (после уплаты налогов) составила 3 млн. рублей. Какую сумму (в рублях) из этой суммы должен получить акционер Б? (9 класс)
Алгебра
Акционеру А принадлежит 70% акций предприятия, а акционеру Б - остальные акции. Прибыль предприятия за год (после уплаты налогов) составила 3 млн. рублей. Какую сумму (в рублях) из этой суммы должен получить акционер Б? (9 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятьсот тысяч рублей(900000)
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