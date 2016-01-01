Акционеру А принадлежит 70% акций предприятия, а акционеру Б - остальные акции. Прибыль предприятия за год (после уплаты налогов) составила 3 млн. рублей. Какую сумму (в рублях) из этой суммы должен получить акционер Б? (9 класс)

Алгебра
Акционеру А принадлежит 70% акций предприятия, а акционеру Б - остальные акции. Прибыль предприятия за год (после уплаты налогов) составила 3 млн. рублей. Какую сумму (в рублях) из этой суммы должен получить акционер Б? (9 класс)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девятьсот тысяч рублей(900000)
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