Из чего состоит стебель

Биология
Из чего состоит стебель
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ пробка , кора,, камбий, древесина, сердцевина все
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди площадь четырехугольника
Ответить
Математика
Решите задачу один один мотоциклист догоняет другого сейчас расстояние между ними 24км с какой скоростью должен ехать второй мотоцикле чтобы через ...
Ответить
Алгебра
Акционеру А принадлежит 70% акций предприятия, а акционеру Б - остальные акции. Прибыль предприятия за год (после уплаты налогов) составила 3 млн. ...
Ответить
Биология
Нельзя пить сырую воду из водоема, так как можно заразиться финнами бычьего цепн?? малярией чесоткой печеночным сосальщиком
Ответить
Математика
3/7×2/5= Помогите пожалуйста
Ответить