Из чего состоит стебель
Биология
Из чего состоит стебель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ пробка , кора,, камбий, древесина, сердцевина все
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