Скорость мотоцикла 60км/ч, а скорость страуса 1200м/мин. Кто из них движется быстрее и на сколько?
Математика
Скорость мотоцикла 60км/ч, а скорость страуса 1200м/мин. Кто из них движется быстрее и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60 км= 60000м 1 час = 60 мин 60000/60=1000м/мин отсюда страус быстрее на 100 м/мин
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