Скорость мотоцикла 60км/ч, а скорость страуса 1200м/мин. Кто из них движется быстрее и на сколько?

Математика

Скорость мотоцикла 60км/ч, а скорость страуса 1200м/мин. Кто из них движется быстрее и на сколько?

Автор: Гость