Основные сражения в гражданской войне 1861-1865 .

Гость: Гость:

Главный итог Гражданской войны заключался в отмене рабства. Остальные компоненты американской экономики – промышленность, торговля, фермерское сельское хозяйство – успешно развивались и до нее, причем на северо-востоке США к 60-м годам завершился промышленный переворот. Гражданская война временно снизила темпы экономического роста, однако в конечном счете она подготовила развитие капитализма на гораздо более широкой и свободной основе. Принятый в 1862 г. акт о гомстедах стал самым прогрессивным в мировой истории решением аграрного вопроса, а руководство Республиканской партии, пребывая у власти с 1861 по 1884 г. , провело целую серию мероприятий в интересах предпринимателей. Что касается Юга, то он и после Гражданской войны отставал в развитии от Севера и Запада США. Часть плантаций лишилась хозяев и перешла к новым владельцам, часть была поделена на мелкие участки и сдана в аренду. На плантациях по-прежнему трудились в основном негры, но уже в качестве батраков или арендаторов издольщиков (кропперов) , отдававших хозяину часть урожая (такая форма землепользования носит отсталый характер и схожа с «отработками» бывших крепостных крестьян России на помещичьей земле) . Наряду с нею на Юге значительно вырос удельный вес семейного фермерского хозяйства, причем землю приобретали и выходцы из северных штатов. Отмена рабства создала решающую предпосылку для формирования на Юге рынка рабочей силы, но он полностью не сложился даже в годы радикальной Реконструкции. Главным препятствием тому стала расовая дискриминация – черных американцев обычно принимали лишь на самые тяжелые и грязные работы. Расхожее выражение «этот труд не для белого» имело там буквальный смысл. Даже после отмены рабства и формального уравнения в правах (14-я и 15-я поправки к Конституции) негритянский народ в целом остался на положении «низшего сословия» , хотя небольшая часть черных стала образованными людьми, собственниками и даже предпринимателями. Реконструкция не могла решить всех задач по превращению Юга в такой же регион США, как ранее свободные Север и Запад. Для этого потребовалось бы отобрать землю у плантаторов и наделить ею негров и белых бедняков. Лидеры радикальных республиканцев были полны решимости пойти на это, но такие меры означали бы долгие годы потрясений и кровопролития для Соединенных Штатов. События же пошли по эволюционному пути.