Кальвинистская церковь пж пж плизз
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Кальвинистская церковь пж пж плизз
Ответ(ы) на вопрос:
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Кальвинистская церковь относится к протестанским сооружениям и находится в старинном городе Мишкольц в Венгрии.Церковь начали возводить ещё в Xlll веке,но многократно перестраивали и расширяли...
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