Помогите Из предложения: Глаза Степана побелели от злости надо выписать все словосочетания

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Помогите Из предложения: Глаза Степана побелели от злости надо выписать все словосочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глаза Степана; побелели от злости. Все, только 2 словосочетания.
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