Сочинение как опадают листья

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Мне очень нравится наблюдать, как осенью с деревьев опадают листья. Я заметила, что с разных деревьев они опадают в разное время. Прежде всего, листья опадают с кленов и берез, а позднее всего - с дуба. Мне кажется, что благодаря этому продолжительность ноября увеличивается, и мы имеем возможность дольше наслаждаться красотой природы. Еще я заметила, что у разных деревьев осенние листья бывает разного цвета: желтые со всеми возможными оттенками, красно-коричневые, багряные. Бабушка объяснила мне, что означает слово «багряный». Сейчас оно немного устарело. Оказывается, багряный - это красный цвет насыщенного темного оттенка. В тихую погоду листья опадают медленно и печально. Если поднимается ветер, листочки кружатся в воздухе, и с деревьев их опадает много-много. А вы не обратили внимание на то, как пахнет осенняя листва? Она пахнет свежестью и еще чем-то, что передать словами невозможно. Это лучшие в мире запахи!