Пожалуйста опишите героя сказки царевна лягушка
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Пожалуйста опишите героя сказки царевна лягушка
Ответ(ы) на вопрос:
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Царе́вна-лягу́шка» — русская народнаяволшебная сказка. Сказки с подобным сюжетом известны также в некоторых европейских странах — например, в Италии[1] и в Греции.[2], а также у бурятов, башкир, татар[3]. В сборнике «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьеванаходится под номером 104. Персонаж этой сказки — прекрасная девушка, обычно обладающая познаниями в колдовстве (Василиса Премудрая) и принуждённая жить какое-то время в облике лягушки.
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