Пожалуйста ответьте на задачу. она лёгкая, но я тугодум)) заранее спасибо! Мгорь пр??чёл 7/15 книги в котороц 300 страниц. Сколько ему осталось прочесть? пожалуйста с решением если вас не затруднит))

Математика
Пожалуйста ответьте на задачу. она лёгкая, но я тугодум)) заранее спасибо! Мгорь пр??чёл 7/15 книги в котороц 300 страниц. Сколько ему осталось прочесть? пожалуйста с решением если вас не затруднит))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300 : 15 = 20', 20 * 7 = 140', Ответ: 140
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