Пожалуйста ответьте на задачу. она лёгкая, но я тугодум)) заранее спасибо! Мгорь пр??чёл 7/15 книги в котороц 300 страниц. Сколько ему осталось прочесть? пожалуйста с решением если вас не затруднит))

Математика

Пожалуйста ответьте на задачу. она лёгкая, но я тугодум)) заранее спасибо! Мгорь пр??чёл 7/15 книги в котороц 300 страниц. Сколько ему осталось прочесть? пожалуйста с решением если вас не затруднит))

Автор: Гость