Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром есть при­тя­жа­тель­ное ме­сто­име­ние. ??а­да­ние 0 (1)… (2)Под кор­ро­зи­ей по­ни­ма­ет­ся раз­ру­ше­ние ме­тал­лов, вы­зы­ва­е­мое хи­ми­че­ски­ми или элек­три­че­ски­ми про­цес­са­ми...

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Ука­жи­те пред­ло­же­ние, в ко­то­ром есть при­тя­жа­тель­ное ме­сто­име­ние. ??а­да­ние 0 (1)… (2)Под кор­ро­зи­ей по­ни­ма­ет­ся раз­ру­ше­ние ме­тал­лов, вы­зы­ва­е­мое хи­ми­че­ски­ми или элек­три­че­ски­ми про­цес­са­ми. (3)Чтобы за­щи­тить ме­талл от раз­ру­ше­ния, ре­ко­мен­ду­ют ис­поль­зо­ва­ние ма­те­ри­а­лов, не под­вер­га­ю­щих­ся кор­ро­зии. (4)На­при­мер, до­бав­ле­ние к стали ти­та­на, хрома, ни­ке­ля зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­ет её ан­ти­кор­ро­зий­ные свой­ства. (5)А для за­щи­ты ме­тал­лов от ат­мо­сфер­ной кор­ро­зии часто при­ме­ня­ют такой спо­соб изо­ля­ции: по­верх­ность ме­тал­лов по­кры­ва­ют ла­ка­ми, крас­ка­ми, а ино­гда и слоем дру­го­го ме­тал­ла (олова, цинка, ни­ке­ля, хрома). (6)… такой спо­соб за­щи­ты ме­тал­ла ока­зы­ва­ет­ся до­воль­но до­ро­гим, по­то­му что по­кры­тие надо пе­ри­о­ди­че­ски об­нов­лять

Автор: Гость