Укажите предложение, в котором есть притяжательное местоимение. ??адание 0 (1)… (2)Под коррозией понимается разрушение металлов, вызываемое химическими или электрическими процессами...
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Укажите предложение, в котором есть притяжательное местоимение. ??адание 0 (1)… (2)Под коррозией понимается разрушение металлов, вызываемое химическими или электрическими процессами. (3)Чтобы защитить металл от разрушения, рекомендуют использование материалов, не подвергающихся коррозии. (4)Например, добавление к стали титана, хрома, никеля значительно увеличивает её антикоррозийные свойства. (5)А для защиты металлов от атмосферной коррозии часто применяют такой способ изоляции: поверхность металлов покрывают лаками, красками, а иногда и слоем другого металла (олова, цинка, никеля, хрома). (6)… такой способ защиты металла оказывается довольно дорогим, потому что покрытие надо периодически обновлять
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Предложение с притяжательным местоимением: № 4 - притяжательно местоимение её
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