ПОЖАЛУЙСТА! Переведите на казахский язык этот диалог: -Где родился Токтар Аубаки??ов? -Он родился в Карагандинской области, Каркаралинском районе. -Когда он родился? -Он родился 27 июля 1946 года. -Кто он? -Он 72-й космон...

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ПОЖАЛУЙСТА! Переведите на казахский язык этот диалог: -Где родился Токтар Аубаки??ов? -Он родился в Карагандинской области, Каркаралинском районе. -Когда он родился? -Он родился 27 июля 1946 года. -Кто он? -Он 72-й космонавт , первый космонавт казахской национальности. -Сколько времени он провел в космосе? -В космосе он провел 7 суток 22 часа 13 минут 39 секунд. -Какого звания он был удостоен 6 ноября 1990 года? -6 ноября 1990 года Токтар Аубакиров был удостоен звания Заслуженного летчика-испытателя СССР.

Автор: Гость