ПОЖАЛУЙСТА! Переведите на казахский язык этот диалог: -Где родился Токтар Аубаки??ов? -Он родился в Карагандинской области, Каркаралинском районе. -Когда он родился? -Он родился 27 июля 1946 года. -Кто он? -Он 72-й космон...
Қазақ тiлi
ПОЖАЛУЙСТА! Переведите на казахский язык этот диалог: -Где родился Токтар Аубаки??ов? -Он родился в Карагандинской области, Каркаралинском районе. -Когда он родился? -Он родился 27 июля 1946 года. -Кто он? -Он 72-й космонавт , первый космонавт казахской национальности. -Сколько времени он провел в космосе? -В космосе он провел 7 суток 22 часа 13 минут 39 секунд. -Какого звания он был удостоен 6 ноября 1990 года? -6 ноября 1990 года Токтар Аубакиров был удостоен звания Заслуженного летчика-испытателя СССР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Тоқтар Әубәкіров қайда дүниеге келген? - Ол Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданында дүниеге келген. - Қай жылы дүниеге келген? - 27-ші шілдеде 1946 жылы. - Ол кім ? - Ол 72-ші ғарышкер, қазақ халқының алғашқы ғарышкері. - Ғарыш кеңістігінде қанша уақыт болған? - Ғарышта жеті тәулік,жиырма екі сағат,он үш минут,отыз тоғыз секунд болған. - 1990 жылдың 6-шы қарашада қандай атаққа ие болды? - 1990 жылдың 6-шы қарашасында ол КСРО-ның еңбек сіңірген ғарышкер-сынақшы атағына ие болды.
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