Пожалуйста переведите в косвенную речь. Lion: What's going on? Who is here? Mause: Do you see me? Lion: Who are you? Mause: I'm your friend. Can I help you? Lion: Yes, please. But how will you do it? Mouse: Don't worry. I can g...

Гость: Гость:

Лев: что происходит? Кто здесь? мышь: ты меня видишь? Лев: ты кто? мышь: я твой друг. Я могу помочь Лев: да, пожалуйста. Но как вы будете это делать? Мышь: не волнуйся. Я могу грызть сетку. Лев: почему вы хотите мне помочь? Ты боишься меня? Мышь: Ох-хо нет! Я просто твой друг.