Пожалуйста переведите

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2. От чего можно быть разочарованным? О ком можно заботиться? Что можно прогулять? Кому можно доверять? Что можно принимать? (на что можно давать согласие? что можно признавать?) 3. Инфинитивные обороты: um...zu, ohne...zu, statt...zu 4. begrussen= be+gruss+en  benachrichtigen=be+nach+richtig+en missglücken= miss+glück+en
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