Пожалуйста переведите

Гость: Гость:

2. От чего можно быть разочарованным? О ком можно заботиться? Что можно прогулять? Кому можно доверять? Что можно принимать? (на что можно давать согласие? что можно признавать?) 3. Инфинитивные обороты: um...zu, ohne...zu, statt...zu 4. begrussen= be+gruss+en benachrichtigen=be+nach+richtig+en missglücken= miss+glück+en