Пожалуйста, подберите фразеологизмы на предложения : 1.Работал Егор плохо, без инт??реса, ленился и опаздывал.2.Петровы вот уже 25 лет живут дружно и счастливо.3.Светлана любит произвести впечатление.4. Это было последнее произ...
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Пожалуйста, подберите фразеологизмы на предложения : 1.Работал Егор плохо, без инт??реса, ленился и опаздывал.2.Петровы вот уже 25 лет живут дружно и счастливо.3.Светлана любит произвести впечатление.4. Это было последнее произведение великого поэта.5.До нашего дома совсем близко.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) На работе Егор бил баклуши. 2) Петровых водой не разольешь 3) как громом поразить 4) это была лебединая песня великого поэта 5) в двух шагах
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