Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)
Математика
Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 х ( 46 - Х + 2 ) : 4 = 3 2 х ( 46 - 42 + 2 ) : 4 = 3 2 х ( 4 + 2 ) : 4 = 3 2 х 6 : 4 = 3 12 : 4 = 3 3 = 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Cапоставьте горожан крестьян монахов и рыцарей по плану а)способок обеспеченива?? себя б)отношение к своей деятельности в)качества харакетра ...
Математика