Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)

Математика

Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)

Автор: Гость