Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)

Математика
Пожалуйста помогите 5 класс 2*(46-х+2):4=3 которой равна х=42 Буду очень благодарна.)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 х ( 46 - Х + 2 ) : 4 = 3 2 х ( 46 - 42 + 2 ) : 4 = 3 2 х ( 4 + 2 ) : 4 = 3 2 х  6  : 4 = 3 12 : 4 = 3 3 = 3
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