СРОЧНО!! Объясните как решать задачу дайте объяснение чтоб я поняла пожалуйста!

Математика
СРОЧНО!! Объясните как решать задачу дайте объяснение чтоб я поняла пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы узнать какое количество автобусов понадобится надо количество участников разделить на количество автобусов245:40=6,125Но 6,125 автобусов не может быть, поэтому 6,125 надо округлить до избытка6,125≈7Поэтому нужно 7 автобусов

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