Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите
Физика
Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плохо видно вы смотрели...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Физика
Помогите! Удельная теплота парообразования эфира равна 4⋅105 Дж/кг. Это означает, ??то 1) в процессе конденсации 1 кг паров эфира, взятого п...