Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите

Физика

Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите

Автор: Гость