Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите

Физика
Пожалуйста помогите мне. Мне на завтра нужен доклад на тему:" Открытие урана и нептуна", я не могу найти . помогите
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