Пожалуйста помогите! Мне очень нужно!
Математика
Пожалуйста помогите! Мне очень нужно!
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2/35 46/75 1/56 17/36 11/40 26/30 1/12 43/225 1/84 11/15 1/14 1/18 5/6 55/63 1/48
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