Пожалуйста помогите найти частное:1)-6,3:(-0,9);-5,4:(-3);-270:(-5);2)2,4:(-0,8);-15,5:5;-8,7:(-3);3)-9,3:(-3,1);-8:(-1,6);9:(-5);4)3,57:(0,7);-0,9:0,15;3,2:(-8)

Математика
Пожалуйста помогите найти частное:1)-6,3:(-0,9);-5,4:(-3);-270:(-5);2)2,4:(-0,8);-15,5:5;-8,7:(-3);3)-9,3:(-3,1);-8:(-1,6);9:(-5);4)3,57:(0,7);-0,9:0,15;3,2:(-8)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-6,3:(-0,9)=7 -5,4:(-3)=1,8 -270:(-5)=54 2)2,4:(-0,8)=-3 -15,5:5=-3,1 -8,7:(-3)=2,9 3)-9,3:(-3,1)=3 -8:(-1,6)=5 9:(-5)=-1,8 4)3,57:(0,7)=5,1 -0,9:0,15=-6 3,2:(-8)=-0,4
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