Пожалуйста помогите написать УСЛОВИЕ к задаче: из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 м ткани. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?
Математика
Пожалуйста помогите написать УСЛОВИЕ к задаче: из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 м ткани. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 м ткани.
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