Пожалуйста помогите написать УСЛОВИЕ к задаче: из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 м ткани. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?

Математика

Пожалуйста помогите написать УСЛОВИЕ к задаче: из одного рулона ситца можно сшить 32 блузки или 16 платьев. На пошив одной блузки требуется 2 м ткани. Сколько метров ткани требуется на пошив одного платья?

Автор: Гость