Пожалуйста помогите ! Номер 2!
Окружающий мир
Пожалуйста помогите ! Номер 2!
Ответ(ы):
Гость:
Вода до очистки мутная и в ней плавает пыль вода после очистки полностью прозрачная и чистая вывод надо часто пользоваться фильтром и пить чистую воду так как фильтр хорошо работает с водой
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