Пожалуйста, помогите перевести данный текст

Гость: Гость:

В раннем школьном возрасте дружба основана на совместных играх и других объектах, а так же на удовольствие, которое принимается от осуществления деятельности сжаться вместе. дружба в этом возрасте держится за счет привязанности, совместной деятельности и творческой перемене. совместное использование может быть трудно для детей в этом возрасте, поскольку они являются очень автономно ориентированными. тем не менее дети могут делиться с кем-то кого они считают другом, чем с тем, кого они считают просто сверстником. когда дети переходят в среднюю школу, они постепенно меняют психологию, становятся менее индивидуализированы и более осведомлены от других. они начинают видеть точку зрения своих друзей и получать удовольствие от игры в группах со сверстниками, имеющих одни и те же интересы, как и у них. они так же испытывают неприятие со стороны сверстников, как они перемещаются по центру детских лет. важно объяснить ребенку что иногда люди склонны отвергать других и что это не должно превращаться в трагедию, особенно если он или она по прежнему имеет одного или двух друзей. установление хороших дружеских отношений в молодом возрасте помогает ребенку чувствовать себя более комфортно в обществе, позже в жизни. когда ребенок становится старше их ожидания лучшего друга становятся все более сложными. психологи считают, что ожидание дружбы есть три шага или уровня развития когда время совместной деятельности и географическая близость имеют большее значение, время, когда совместное использование лояльность и поврежденность имеют важное время отношения и интересы растут в важности