Что имеет ввиду Иван Васильевич , когда говорит , что событие , описанное в рассказ?? , "переменило и направило" всю его жизнь ? ( Лермонтов "После бала" )
Литература
Что имеет ввиду Иван Васильевич , когда говорит , что событие , описанное в рассказ?? , "переменило и направило" всю его жизнь ? ( Лермонтов "После бала" )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Событие , описанное в рассказе, переменило жизнь Ивана Вас. Он понял,что отец его девушки совсем не тот, за кого он себя выдает. А истинное лицо его проявилось на плацу, когда он приказал наказать солдата и спокойно следил за жестокой сценой избиения человека. После увиденного Иван Вас. не захотел больше видеться со своей девушкой, понял, что не сможет связать свою судьбу с дочерью лживого и жестокого человека.
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