Что послужило причинами ослабления Греции?
История
Что послужило причинами ослабления Греции?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий упадок, ослабление в результате войн греческих полисов друг с другом.
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