Привет! Ребята, очень надо решить эту задачку. Поможете? Чему равняется электрическое сопротивление медного проводника длиной 100 м с площадью поперечного перереза 0,25 мм2

Физика

Привет! Ребята, очень надо решить эту задачку. Поможете? Чему равняется электрическое сопротивление медного проводника длиной 100 м с площадью поперечного перереза 0,25 мм2

Автор: Гость