Привет! Ребята, очень надо решить эту задачку. Поможете? Чему равняется электрическое сопротивление медного проводника длиной 100 м с площадью поперечного перереза 0,25 мм2
Физика
Привет! Ребята, очень надо решить эту задачку. Поможете? Чему равняется электрическое сопротивление медного проводника длиной 100 м с площадью поперечного перереза 0,25 мм2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=ρxl:S=0,0175x100:0,25=7
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