Воспользовавшись правилом триад и тетрад, перевести из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления, следующие число: 1010111101

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1. Восьмиричная система счисления. Разбиваем число на триады и переводим в восьмиричную систему начиная справа: 101₂ = 5₈ 111₂ = 7₈ 010₂ = 2₈ 001₂ = 1₈ Ответ: 1275₈ 2. Аналогично для шестнадцатеричной системы счисления. Только делаем четверки символов - тетрады. 1101₂= D₁₆ 1011₂ = B₁₆ 0010₂ = 2₁₆ Ответ: 2BD₁₆