дети пошли в театр. учитель их попросил построиться тройками. катя, витя и саша увидели, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. сколько детей всего пошли в театр

Математика

дети пошли в театр. учитель их попросил построиться тройками. катя, витя и саша увидели, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. сколько детей всего пошли в театр

Автор: Гость