дети пошли в театр. учитель их попросил построиться тройками. катя, витя и саша увидели, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. сколько детей всего пошли в театр

Математика
дети пошли в театр. учитель их попросил построиться тройками. катя, витя и саша увидели, что их тройка седьмая спереди и пятая сзади. сколько детей всего пошли в театр
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Гость:
7+4=11 11*3=33 ответ:33 человека всего пошли в театр
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