Помргите пожалуйста решить)))Сейчас!! если два корня то напишите их проиизведение))

Алгебра
Помргите пожалуйста решить)))Сейчас!! если два корня то напишите их проиизведение))
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Log₂(4ˣ+32)-log₂12=xlog₂2 log₂(4ˣ+32):12=log₂2ˣ (4ˣ+32):12=2ˣ 2²ˣ-12*2ˣ+32=0 замена 2ˣ=t t²-12t+32=0 D=144-128=16 t₁=(12+4):2=8 t₂=(12-4):2=4 2ˣ=8 2ˣ=2³ x₁=3 2ˣ=4 2ˣ=2² x₂=2 x₁*x₂=2*3=6
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