В чём заключается воздействие микроорганизмов на продукты питания, положительны?? и отрицательные
Технология
В чём заключается воздействие микроорганизмов на продукты питания, положительны?? и отрицательные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положительное - Сыр/молоко/кифир и прочее - там работают молочные бактерии, действующие на свертывание молока и придание ему вкуса. Отрицательное - Грибок на еде - он отравляет пищу принося вред не только еде но и легким
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