Через две образующие конуса проведена плоскость которая наклонена к плоскости его основания под кутом альфа.Площину пересекает основание по хорде, которая видна из центра основания под углом В .Найти боковую поверхность конуса ...

Геометрия

Через две образующие конуса проведена плоскость которая наклонена к плоскости его основания под кутом альфа.Площину пересекает основание по хорде, которая видна из центра основания под углом В .Найти боковую поверхность конуса если образующая равна m

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