Площадь по рисунку :D

Математика
Площадь по рисунку :D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая верхняя фигура слева - прямоугольник: 4 * 1 = 4 см² Вторая сверху (желтая) - треугольник или половина от прямоугольника со стороной 1 на 1 см: 1*1 : 2 = 0,5 см² Третья нижняя фигура (красная) - треугольник или половина прямоугольника со стороной 4 на 5 см: 4*5 : 2 = 20 : 2 = 10 см² Общая площадь фигуры равна: S= 4 + 0,5 + 10 = 14,5 см² См. схему во вложенном файле.
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