AF:FE=3:5 Надо узнать на какие части делит AE линия площадь параллелограмма.

Геометрия
AF:FE=3:5 Надо узнать на какие части делит AE линия площадь параллелограмма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площади подобных треугольников относятся как квадраты сторон. Обозначим площади: - треугольника   FEC за S₁, - треугольника ABF  за S₂, - трапеции AFCD      за S₃. S₂ = (9/25)S₁, S₃ = (64/25)S₁ - S₁ = (64-25/25)S₁ = (39/25)S₁. Получаем отношение S₂/S ₃ = 9/39.
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