Помогите пожалуйста)))Сейчас!! мне кажется что надо сводить до одного основания (2)? с обьяснением решить уравнение найти в конце произведение корней)))
Алгебра
Помогите пожалуйста)))Сейчас!! мне кажется что надо сводить до одного основания (2)? с обьяснением решить уравнение найти в конце произведение корней)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оба выражения под знаком логарифма всегда больше нуля, так что бояться нечего: избавляемся от логарифмов. Произведем замену С такой заменой важно помнить, что t строго больше нуля. Отлично, оба корня подходят. Теперь уже не составит труда найти x:
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