Помогите пожалуйста)))Сейчас!! мне кажется что надо сводить до одного основания (2)? с обьяснением решить уравнение найти в конце произведение корней)))

Гость: Гость:

Оба выражения под знаком логарифма всегда больше нуля, так что бояться нечего: избавляемся от логарифмов. Произведем замену С такой заменой важно помнить, что t строго больше нуля. Отлично, оба корня подходят. Теперь уже не составит труда найти x: