Непостоянные морфологические признаки существительного выражение

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Непостоянные морфологические признаки существительного выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число, род и падеж ед ч, ср род а падеж винительный или именительный смотря какое предложение
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