Сколько молей оксида алюминия образуется из 1 моль алюминия по реакции 4Al+3O2=2Al2O3?
Химия
Сколько молей оксида алюминия образуется из 1 моль алюминия по реакции 4Al+3O2=2Al2O3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 моля потому что коэфицен стояший до оксида алюминия умнажается на индекс стояший с преди алюминия получается 4 моль ====>2коэфицен стояший перед оксидом алюминия умнажается на 2индекс стояший после алюминия произведение этих чисел 4 значит и у оксида алюминия 4 моль
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