В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС АВgt;BCgt;AC. НАЙДИТЕ УГОЛ А,В,С,если известно, что один из них углов тругольника равен 120 градуссов а другой 40 градусам. СРОЧНО ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ ПАСИБО

Геометрия

В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС АВgt;BCgt;AC. НАЙДИТЕ УГОЛ А,В,С,если известно, что один из них углов тругольника равен 120 градуссов а другой 40 градусам. СРОЧНО ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ ПАСИБО

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