В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС АВgt;BCgt;AC. НАЙДИТЕ УГОЛ А,В,С,если известно, что один из них углов тругольника равен 120 градуссов а другой 40 градусам. СРОЧНО ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ ПАСИБО
Геометрия
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ АВС АВgt;BCgt;AC. НАЙДИТЕ УГОЛ А,В,С,если известно, что один из них углов тругольника равен 120 градуссов а другой 40 градусам. СРОЧНО ПОЖАЛУСТА ЗАРАНЕЕ ПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника равна 180. значит, искомый угол равен 180-120-40=20 20 градусов
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