Можно ли в грозу ложиться на землю или только сидеть на земле
Окружающий мир
Можно ли в грозу ложиться на землю или только сидеть на земле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мое опасное место – возвышенности и холмы, поэтому постарайтесь найти низину, овраг, где можно укрыться во время грозы От высоких одиноких деревьев отойдите не менее, чем на 30 метров. Чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии. Если рядом уже есть поврежденное молнией дерево – вероятность второго попадания возрастает Мокрая одежда повышает опасность удара молнии Опаснее находится на глинистой почве – она лучше проводит электрический ток, чем песчаная и каменистая Нельзя находиться на открытой местности – лучше добраться до ближайшего леска. Во время грозы нельзя бежать и даже идти быстрым шагом. Передвигаться мелкими семенящими шагами надо, потому что электрический ток после удара молнии в землю распространяется по земле на десятки метров. Чтобы не пострадать от него, надо создать наименьшее напряжение между землей и ногами (разность потенциалов). Этому способствует мелкая семенящая походка Если лес далеко, то найдите невысокий куст и присядьте на корточки, обхватив колени руками. Чем меньше места вы будете занимать на земле, тем лучше. Снимите с себя все металлические предметы и украшения – положите их в пяти метрах от себя на землю. Поэтому лучше та позиция которая занимает меньше места на земле.
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